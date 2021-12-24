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Giriş Tarihi: 24.12.2021

İETT şoförü bıçak çekip yolcuları tehdit etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Ataşehir'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün tartıştığı 2 yolcuya bıçak çekip tehdit etti. Alınan bilgiye göre, İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yavuz K., yolcular B.B.B. (20) ve M.T.Y. (22) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, otobüsü durdurarak yerinden kalkan şoför bıçakla yolcuların üzerine yürüdü. Orada bulunan bir polis memuru olaya müdahale etti. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Polis merkezine götürülen taraflar, birbirinden şikayetçi olurken şoför Yavuz K.'nın darp raporu aldığı öğrenildi. Öte yandan İETT, yolculara bıçak çeken şoför Yavuz K.'nın sertifikasının iptal edildiğini açıkladı.

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İETT şoförü bıçak çekip yolcuları tehdit etti
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