İETT şöförü: Fren ağırlaştı, araç yavaşlamadı

İstanbul'da Yenikapı sahil yolunda, İETT otobüsünün 7 araca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan İETT şoförü Salih Adanır'ın ifadesi ortaya çıktı. Adanır ifadesinde, frenin ağırlaşması sonucu aracın yavaşlamadığını söyledi. Salı günü meydana gelen kazada, Salih Adanır idaresindeki İETT otobüsü altgeçitte önce içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, daha sonra Sahil Kennedy Caddesi'nde taksiye, ardından yaklaşık 50 metre sürüklenerek 7 araca çarpmıştı. 14 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Salih Adanır'ın emniyetteki ifadesinde, altgeçide yaklaştığı sırada hızını kesmek istediğini, ancak frenin ağırlaştığını ve aracın yavaşlamadığını belirtti. Öte yandan 3 Eylül 2022'de otobüsün fren testlerin yapılmasına rağmen aracın freninin tutmaması dikkat çekti.