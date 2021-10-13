İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi! "Öldürecek misiniz beni?"

Vatandaşlara otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, 'aşağı inin devam etmiyorum' diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi | Video



"VERGİYİ BANA MI VERİYORSUN ULAN"

Bir yolcunun, 'benim vergimle gidiyorsun' demesi üzerine vatandaşa bağıran İETT şoförü "Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun.