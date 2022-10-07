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Giriş Tarihi: 8.10.2022

İETT şoförü yayaya çarpıp kaçtı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İETT şoförü yayaya çarpıp kaçtı
Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz perşembe günü bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Daha sonra park halindeki iki motosiklete ve ardından kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrik direği 4 katlı apartmanın ikinci katının balkonuna dayandı. Kazadan sonra aracından inen İETT şoförü, panikleyerek aracını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yayaya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının bacağında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan İETT şoförü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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İETT şoförü yayaya çarpıp kaçtı
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