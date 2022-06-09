İETT şoförü yolcuların canını hiçe saydı! Direksiyon başında dizi izledi

İETT'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda sık sık kazalarla gündeme gelen İETT, bu kez de şoförün pes dedirten hareketiyle gündeme geldi.

DİREKSİYON BAŞINDA DİZİ İZLEDİ

İstanbul'da Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüsünde şoför seyir halinde dizi izledi. Otobüs yolcusu o anları, "55T Gaziosmanpaşa-Taksim otobüs şoförü dizi açmış Allah'a emanet gidiyoruz" notuyla paylaştı.

O anlar ise bir yolcu kamerasına böyle yansıdı:

İETT şoförü araç kullanırken dizi izledi! O anlar bir yolcu tarafından kaydedildi | Video