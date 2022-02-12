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Giriş Tarihi: 12.2.2022 14:53 Son Güncelleme: 12.2.2022 15:54

İETT şoförünün duyarsızlığı pes dedirtti! Eli bıçaklı adamı durak dışında otobüse aldı

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İETT şoförünün duyarsızlığı pes dedirtti! Eli bıçaklı adamı durak dışında otobüse aldı

Bahçelievler MK97 otobüsü şöförü yolcunun sarhoş olduğunu bildiği halde durak dışında otobüse aldı.

Bahçelievler'de İETT şoförü sarhoş olduğunu bildiği halde elinde bıçak olan bir adamı otobüse aldı. Eli bıçaklı adam yolculara zarar vermek isteyince otobüsten güç bela indirildi.



Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde adamın elinde bıçakla yürüdüğü görüldü.

"GÖRDÜNÜZ BIÇAK VAR"

Otobüsün içindeki bir yolcu İETT şoförüne şu sözlerle tepki gösterdi: "Neden bu adamı aldınız çok merak ediyorum? Gördünüz elinde bıçak var "

İETT şoförünün duyarsızlığı pes dedirtti! Elinde bıçaklı adamı durak dışında otobüse aldı

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İETT şoförünün duyarsızlığı pes dedirtti! Eli bıçaklı adamı durak dışında otobüse aldı
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