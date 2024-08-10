İETT şoförünün hareketi motosikletliyi çileden çıkarttı... "Sen Katilsin!"

Olay, dün 18.30 sıralarında Ataşehir Kozyatağı Tem bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridi üzerinde ilerlediği esnada İETT şoförü aracını motosikletlinin önüne kırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüsü yol boyunca korna çalarak İETT şoförünü durdurmaya çalıştı. Kısa süre sonra İETT aracının önünü kesen motosikletli, şoföre 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi. O esnada otobüs içerisinde bulunan polis memuru taraflar arasındaki sözlü tartışmayı sona erdirdi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İETT şoförü üstüne kırdı, 'Sen katilsin' diyerek tepki gösterdi! | Video