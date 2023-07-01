İETT, vatandaşa bayramı zehir etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iş bilmezliği, kentin toplu ulaşım sistemini 4 yılda çökertti. Özellikle İETT otobüslerinde bakımsızlık nedeniyle hemen her gün arıza ve yangın olayları yaşanıyor. Buna personel ve araç yetersizliği de eklenince sefer sayılarında azalma, sefer saatlerinde de ertelemeler kaçınılmaz oluyor. Bu durum ise vatandaşı çileden çıkartıyor. Sık sık yolcular ile İETT şoförleri arasında tartışma ve kavgalar yaşanıyor.İBB'nin bayram süresince plansızlığı İstanbulluları canından bezdirdi. Otobüslerin yetersizliği yüzünden duraklarda büyük yoğunluk oluştu. Bayram ziyaretlerini yapmak isteyen vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde de Silivri-Avcılar arasında yolcu taşıyan 303 A hat numaralı İETT otobüsü, yolcu indirmek için durduğu duraktan yeni yolcu almadı.Yoğunluktan dolayı kapıların açılmaması üzerine dışarıdaki vatandaşlar tepki gösterirken, içerideki yolcular ise şoföre hareket etmesini söyledi. Bu sırada durakta bekleyen yolculardan bazıları otobüse saldırdı. Otobüsün kapılarına tekme atıp camlarını kıran şahıslar olay yerinden kaçarken, içerideki bazı yolcular panikle çığlıklar attı. Otobüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.Bayram yoğunluğunu kaldıramayan bir başka İETT otobüsü ise öğle saatlerine doğru Çağlayan'da arızalandı. Araçtan inen onlarca yolcu yürümek zorunda kaldı. Arızası giderilemeyen İETT otobüsü başka bir araç tarafından garaja çekildi.