İETT’den çifte kaza: 11 yaralı

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir İETT otobüsü kazaya karışmasın ya da arıza yapmasın. İETT otobüslerinin Şişli ve Beşiktaş'ta dün yaptığı kazalarda da toplam 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde Ö.Ç.'nin kullandığı 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle şantiye çıkışında park halindeki 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ile araçta bulunan 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonucu otobüs, ağır hasar gördü. Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde ise C.S. idaresindeki 34 HO 2470 plakalı İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hızla seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otobüs önce karşı yönden gelen 34 GL 2970 plakalı minibüse, ardından duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü ile minibüsteki bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.