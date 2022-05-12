İETT’den kaza üstüne kaza

İstanbul'un kaderine terk edilen toplu taşımasında gün geçmiyor ki bir skandal yaşanmasın. Bakımsızlıktan dökülen İETT otobüslerinde yaşanan yangın, arıza ve kaza olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Önceki gün bir İETT otobüsünün kopan lastiği iki otomobilin kaza yapmasına neden olmuş, büyük bir faciadan dönülmüştü. Dün de Fatih'teki Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. 6 yolcu yaralandı. Kaza saat 10.00 sıralarında Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü, Dr. Adnan Adıvar Caddesi'ne dönmek için tramvay yoluna girdiği sırada tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs 5 metre sürüklendi. Otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde uzun süre aksamalar yaşandı. Seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade durakları arasında yapılabildi. Bu duraklarda indirilen yolcular yürüyerek diğer duraklara ulaştı. Vatman (tramvay sürücüsü), İETT şoförünün kırmızı ışığı ihlal ettiğini söylerken, tramvayda bulunan yolculardan Bilal Tanrıverdi "Tramvayın hızı normaldi. Burada yüzde 80 otobüs suçluydu" diye konuştu. Bir saat süren çalışmaların ardından seferler tekrar normale döndü.İETT otobüsleriyle ilgili bir skandal da Başakşehir'de yaşandı. İkitelli OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda park halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısı sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs küle döndü.