İETT’nin kazasız günü geçmiyor

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarpması sonucu 7 yolcu yaralandı. İstanbul'da İETT otobüslerinin kazasız günü geçmiyor. Son İETT kazası, dün Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi'nde meydana geldi.Yolda seyir halinde olan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı. Otobüsü nün ağaca çarpmasından sonra ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle ön kısmında ciddi hasar oluşan İETT otobüsü çekici ile olay yerinden kaldırıldı.