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Giriş Tarihi: 13.2.2025 14:09 Son Güncelleme: 13.2.2025 14:12

İETT otobüsü kayarak park halindeki otomobile çarptı: Otobüsteki iki yolcu yaralandı

İstanbul Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsü durak girişinde duran otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta duran 2 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İETT otobüsü kayarak park halindeki otomobile çarptı: Otobüsteki iki yolcu yaralandı

Kaza, Darülaceze Caddesi Darülaceze durağı önünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ömer Kambur'un kullandığı İETT otobüsü, Darülaceze durağına yanaştığı sırada yerlerin kaygan olması nedeniyle duramayarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta bulunan 2 kişi düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Otobüs şoförü Ömer Kambur, "Otomobil duruyordu. Ben de frene bastım ama duramadım. Arkadan frene bastım ama araba aktı gitti. Arabada ayakta olan 2 kişi yere düştü" dedi.

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İETT otobüsü kayarak park halindeki otomobile çarptı: Otobüsteki iki yolcu yaralandı
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