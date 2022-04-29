İEÜ’lü gençler Türkiye üçüncüsü

Türkiye genelinden 18 ekibin yer aldığı yarışmada, uluslararası ticaret ve tahkim konularını içeren bir dava için dilekçe yazan ve savunmaya yönelik sunum yapan İEÜ'lü gençler, ödülü İzmir'e getirmiş oldu. Ekipte bulunan İnan Bakır, yarışmada en iyi konuşmacı seçilerek İstanbul Tahkim Merkezi'nde 1 ay staj yapmaya da hak kazandı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, yarışmadan ödülle dönen öğrencilere plaket takdim etti.

YÜZ YÜZE DURUŞMA ORTAMI

Hukuk alanında, Türkiye'nin öğrencilere yönelik en önemli yarışmalarından birinde ödül almanın kendilerini gururlandırdığını söyleyen 3'üncü sınıf öğrencileri Yıldırım, Bakır ve Emre, "Yarışma, yüz yüze duruşma ortamının birebir sağlandığı, oldukça ciddi bir formatta gerçekleşiyor. Ekip olarak, uluslararası ticaret ve tahkim konularını içeren bir davanın açılması için hem dilekçe hazırladık hem de söz konusu davada savunma tarafının avukatlığını üstlendik. Bunları yaparken de, ülkemizdeki deneyimli hukukçuların bulunduğu jüri de bizi değerlendirdi. Yarışmaya katılan tüm ekipler, büyük ciddiyetle hareket ederek kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalıştı. Aldığımız ödül, gelecek dönemde yapacağımız çalışmalar için bize motivasyon ve güç katacak" dedi.

EĞİTİM KALİTEMİZİN GÖSTERGESİ

İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, ödül alan öğrencileri tebrik ederek, "Fakülte olarak en büyük amacımız; farklı bakış açılarıyla konulara yaklaşabilen, nitelikli bilginin yanı sıra kendilerini ifade etme noktasında da etkin beceriye sahip hukukçuları ülkemize kazandırmak. Tüm bunları yaparken, gençlerimizin kendilerini geliştirecekleri, bilgileriyle fark yaratabilecekleri yarışmalara katılmaları için de onları teşvik ediyoruz. Öğrencilerimiz Oğuzhan Yıldırım, İnan Bakır ve Süleyman Gürkan Emre'nin aldığı ödül, bizleri hem mutlu etti hem de fakülte olarak verdiğimiz eğitimin kalitesini ortaya koydu. Gençlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.