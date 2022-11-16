Çiçekçi Eyüp K. ifadesinde "Bana kaç para diye sordu. Fiyatını söyledim. Bir tane gül verdim. 50 lira verdi. Para üstü olarak 10 lira uzattım. İstemedi. Daha sonra benimle Arapça konuştu. Gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Benden sadece bir gül aldı" dediği öğrenildi.

İfadesine başvurulan çiçekçi: "Terörist çiçeklerden birini benden aldı" | Video