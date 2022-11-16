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Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:36 Son Güncelleme: 16.11.2022 16:58

İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı

Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir'in elindeki güllerden birini kendisinden aldığını öne süren çiçekçi, "Bana 50 lira verdi. Kendisine 10 lira para üstü verecektim ama kabul etmedi. Sonra Arapça konuştu benimle, 'Halas' dedi" diye konuştu. Taksim Meydanı'ndaki çiçekçinin polis ifadesini de aldığını öğrenildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
DHA
İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.

Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan kırmızı güllerin sırrı çözüldü. Terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan kırmızı gülleri kendisine satan iki çiçekçiden birinin ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

Çiçekçi Eyüp K. ifadesinde "Bana kaç para diye sordu. Fiyatını söyledim. Bir tane gül verdim. 50 lira verdi. Para üstü olarak 10 lira uzattım. İstemedi. Daha sonra benimle Arapça konuştu. Gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Benden sadece bir gül aldı" dediği öğrenildi.

İfadesine başvurulan çiçekçi: "Terörist çiçeklerden birini benden aldı" | Video

Daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir diğer çiçek satıcısı da Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi. Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi.

Son Dakika: Terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için ikinci çiçeği satın aldı. Kırmızı güller, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

SON DAKİKA | Taksim'i kana bulamıştı! Terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı SON DAKİKA: Taksim bombacısının elindeki kırmızı gülün sırrı çözüldü! Çiçekçi ile terörist arasında diyalog... SON DAKİKA: Terörist Ahlam Albashir’in ilk ifadesine SABAH ulaştı: 40 dakika neden bekledi?

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İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı
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