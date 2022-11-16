İfadesine başvurulan çiçekçi: Terörist çiçeklerden birini benden aldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha SABAH ulaştı.
Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan kırmızı güllerin sırrı çözüldü. Terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan kırmızı gülleri kendisine satan iki çiçekçiden birinin ifadesinin alındığı ortaya çıktı.
Çiçekçi Eyüp K. ifadesinde "Bana kaç para diye sordu. Fiyatını söyledim. Bir tane gül verdim. 50 lira verdi. Para üstü olarak 10 lira uzattım. İstemedi. Daha sonra benimle Arapça konuştu. Gerek yok anlamında 'Halas' dedi. Benden sadece bir gül aldı" dediği öğrenildi.
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Daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir diğer çiçek satıcısı da Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi. Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi.
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