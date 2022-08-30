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Giriş Tarihi: 31.8.2022

İfadesini değiştiren şoför tahliye edildi

İfadesini değiştiren şoför tahliye edildi
BURSA'DA hafriyat kamyonun otobüse çarptığı, yolculardan Emirhan Şen'in (20) hayatını kaybettiği, 6'sının da yaralandığı kazada tutuklu şoförler Seyit Ali Akpekmezci (61) ile Barış Kantaroğlu'nun (48) 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanmalarına başlandı. Otobüs şoförü Kantaroğlu, kaza sırasında güvenlik şeridinde durduğu şeklindeki ilk ifadesini duruşmada yalanladı. Kamyon şoförü Akpekmezci ise otobüs şoföründen şikâyetçi oldu. Mahkeme heyeti, Akpekmezci'nin tutukluluk halinin devamına, 'tali kusurlu' bulunan Kantaroğlu'nun ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti. DHA

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İfadesini değiştiren şoför tahliye edildi
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