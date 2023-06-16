İfadesiyle, oğlunu öldürmekle suçlanan gelinini kurtardı

Bursa'da uyuşturucu tedavisi gören Ali Gülenç, alkol aldıktan sonra eşi Arzu Gülenç'i zorla otomobile bindirip uçurumun kenarına götürdü. Tartışma sırasında, önce Arzu Gülenç, ardından Ali Gülenç uçurumdan düştü. Ali Gülenç ölürken, hafif sıyrıklarla kurtulan Arzu Gülenç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ev hapsinde bulunan eşi Arzu Gülenç, kayınvalidesinin, "Oğlum, olay akşamı gelinimle tartıştı. Zorla arabaya bindirmeye çalışırken engellemeye çalıştım. Gelinim, 'Beni öldürecek' diye bağırıyordu. Şikayetçi değilim" şeklindeki ifadesiyle, ev hapsinden kurtuldu. Duruşmaya katılan tarafları dinleyen ve ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Arzu Gülenç hakkındaki ev hapsi cezasını kaldırıp, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Tutuksuz sanık Arzu Gülenç, kararın ardından kayınvalidesi Kadriye Gülenç ile birlikte duruşma salonundan çıkarak adliyeden ayrıldı.