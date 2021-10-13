Gebze İlçesinde bir firmada yasa dışı kripto para(Bitcoin) üretimi yapıldığına dair alınan duyumlar üzerine, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.
İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş | Video
Yapılan takip sonucu firmaya operasyon düzenlendi.
Tavşanlı Mahallesinde S.C(31)'ye ait firmaya gerçekleştirilen baskında, firmanın hemen yanında daha önceden iflas etmiş bir fabrikanın bölmesi olduğu ve fabrikanın mühürlü olması sebebiyle işletmeye duvarı delmek suretiyle giriş yapıldığı tespit edildi.
İşletme içerisinde devam eden aramada, kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, yaklaşık 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 adet kripto para üretim cihazıyla Bitcoin üretimi yapıldığı ve kurulan sistem sayesinde aylık yaklaşık 60 bin dolar haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.