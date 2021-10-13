İflas eden fabrikaya kripto para tesisi kurmuş

İşletme içerisinde devam eden aramada, kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulmuş trafo ile bağlantı yapılan, yaklaşık 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 adet kripto para üretim cihazıyla Bitcoin üretimi yapıldığı ve kurulan sistem sayesinde aylık yaklaşık 60 bin dolar haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.