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Giriş Tarihi: 11.4.2023 00:11 Son Güncelleme: 11.4.2023 00:47

İftar öncesi çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kastamonu'da çıkan tartışmada silahla vurulan Niyazi Karabıyık hayatını kaybetti

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
İftar öncesi çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.K. ile Niyazi Karabıyık arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Ö.K., yanındaki silahla Niyazi Karabıyık'ı vurarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Niyazi Karabıyık Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabıyık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ö.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı

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İftar öncesi çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
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