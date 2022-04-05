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Giriş Tarihi: 5.4.2022 20:57 Son Güncelleme: 5.4.2022 21:00

İftar saati katliam: 3 ölü

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
İftar saati katliam: 3 ölü

Sakarya’da ağabey ile kardeşi arasında yaşanan alacak-verecek kavgasında kan aktı. İftar saati eve gelen öfkeli kardeş ağabeyini, eşini ve yeğenini öldürdü. Bir yeğeni ise balkona kaçarak canını zor kurtardı.

Kanlı olay Sakarya'nın Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta yaşandı. Yaklaşık 6 TIR filosu olan 65 yaşındaki Bedri Güler'in yanında çalışan ve bir süre sonra ağabeyinin yanından ayrılan 54 yaşındaki Çetin G. alacağının olduğunu ileri sürerek iftar saati ağabeyinden oturduğu eve geldi. Uzun süredir ağabeyinin oturduğu evi ağabeyinden alacağı karşılığında isteyen Çetin G. ile ağabeyi Bedri Güler arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kardeş Çetin G. iddiaya göre av tüfeğiyle 65 yaşındaki ağabeyi Bedri Güler, eşi Duriye Güler (59) ve yeğeni 31 yaşındaki yeğeni Tuncay Güler'e ateş açtı.

Olay sırasında Güler ailesinin bir oğlu balkona kaçarak canını kurtarırken, baba, anne ve oğlu ise kanlar içinde kaldı. Çevre sakinlerinin durumu polise ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, tam iftar saati yaşanan kanlı saldırı sonrasında Çetin G. firar etmeyi başardı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. İl Müdürü Fatih Kaya gerekli incelemeyi yaptıktan sonra firari şüphelinin yakalanması için talimat verdi. Polis olay sonrasında Güler ailesinin başka mahallelerinde bulunan evlerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve delil toplama çalışması yaptı. İftar saati yaşanan kanlı saldırı sonrasında ise mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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İftar saati katliam: 3 ölü
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