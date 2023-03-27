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Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:03 Son Güncelleme: 27.3.2023 11:07

İftar sonrasında kan döktü… 1 oğlunu öldürdü, bir oğlu ve torununu yaraladı

Gaziantep'te karısını öldürmekten girdiği cezaevinden yeni çıkan baba, verdiği iftar yemeğinde bir oğlunu öldürdü, diğer oğlu ve torunu ise yaraladı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İftar sonrasında kan döktü… 1 oğlunu öldürdü, bir oğlu ve torununu yaraladı

15 yıl önce de eşi ve kayınını öldüren Mehmet Kaçan (65) bir süre önce yattığı cezaevinden tahliye oldu. Kaçan, oğulları ve erkek torunlarını Şahinbey ilçesinde kendisine ait bağ evine iftara davet etti. İddiaya göre iftardan sonra bir oğlu ve bir torununu tatlı almak için şehre gönderen Kaçan ve diğer çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kaçan üzerinde bulunan silahla çocuklarına ateş açtı. Mehmet Kaçan'ın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği oğlu Sinan Kaçan (36) olay yerinde yaşamını yitirirken, büyük oğlu Hüseyin Kaçan (42) ve torunu Hakan Kaçan (16) ise yaralandı.

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Kaçan'ın 15 yıl önce eşi ve kayınbiraderini öldürdüğü ve bu suçtan girdiği cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi.

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İftar sonrasında kan döktü… 1 oğlunu öldürdü, bir oğlu ve torununu yaraladı
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