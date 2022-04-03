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Giriş Tarihi: 3.4.2022 12:46 Son Güncelleme: 3.4.2022 13:03

İftar yemekleri kapılarına teslim ediliyor

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İftar yemekleri kapılarına teslim ediliyor

Yahşihan Belediyesi, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ve yemek yapmakta zorlanan 100 kişiye ramazan ayı sebebiyle her gün sıcak yemek bırakıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, ilçede yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan ihtiyaç sahiplerine iftar yemeklerini kapılarına bırakıyor. Yahşihan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ve yemek yapmakta zorlanan 100 kişiye Ramazan ayı sebebiyle 4 çeşit yemeğin yanında hurma, tatlı ve ekmek dağıtımı başladı.

Yemek dağıtımının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurgulayan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz "Ramazan ayı öncesinde de biz vatandaşlarımıza günlük olarak yemek ulaştırıyorduk. Ramazan ayının gelmesiyle sayımızı daha da artırarak vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bize ulaşmasıyla liste belirledik ve günlük olarak yemekleri gönderiyoruz" açıklamasında bulundu.

Belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan iftar yemeklerinde hijyene ve özellikle yemek yapamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşılmasına özen gösterdiklerini söyleyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz konuşmasında, "Yahşihan Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Ramazan ayı yardımlaşma, bereket ve dayanışma ayı. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) in de hadisinde dediği gibi 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' Bu noktadan hareketle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza iftar yemeği dağıtımı her gün olduğu gibi Ramazan ayında da yapmaya başladık. İnşallah belirlenen Listelerimizle erzak dağıtımımızı da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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İftar yemekleri kapılarına teslim ediliyor
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