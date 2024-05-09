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Giriş Tarihi: 9.5.2024 01:45

İGA ekipleri müdahale etti: Gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, İGA ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı.

AA
İGA ekipleri müdahale etti: Gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.

Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.

Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.

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İGA ekipleri müdahale etti: Gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı
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