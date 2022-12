İGA girişimcilik programına başvuru yapan 18 projeyi destekledi

Geçen yıl Big Bang Start-Up Challenge final sahnesinde 110 bin TL ödül ile desteklenen The Clico girişimi, bu yıl İGA İstanbul Havalimanı'nın operasyonel süreçlerinde kullanılmaya başlandı. The Clico; markalara ürünleri ve hizmetleri hakkında gelen müşteri geri bildirimlerini toplayıp; doğal dil işleme metotları ile anlamlı iç görülere dönüştüren uçtan uca online itibar yazılımı. 2022 yılı Big Bang Startup Challenge final sahnesinde desteklenen girişimler 2023 yılında İGA'da ticarileşmesi sağlanması hedefleniyor.



"DESTEK DEVAM EDECEK"

İGA İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü, program kapsamında hedefledikleri Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanında teknoloji odaklı girişimlerin artırılmasına yönelik çalışmaları destekleyeceklerini belirtti. Mengü, "Geçen yıl Big Bang Start-Up Challenge final sahnesinde desteklediğimiz 'The Clico' girişimini bu yıl süreçlerimizde kullanmaya başladık. İGA Hub Girişimcilik Programı ile İGA süreçlerine teknoloji ve inovasyon odaklı girişimleri entegre ederek, destek olmaya devam edeceğiz. Final sahnesine çıkan tüm girişimcilerimizin başarılı bir şekilde ticarileşme süreci geçirmelerini diliyorum. Sektörümüze sağlayacakları katkılardan dolayı da şimdiden teşekkür ediyorum dedi.