İGA girişimcilik programına başvuru yapan 18 projeyi destekledi

Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanında teknolojik gelişmeleri bugünden yakalamak amacıyla İTÜ ARI Teknokent ile İstanbul Havalimanı tarafından 2022 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilen programa 200'ün üzerinde teknoloji alanında girişim projesi başvurusu yapıldı. Başvurular, İTÜ Çekirdek Değerlendirme Kurulu ve İGA yöneticileri tarafından takım, pazar büyüklüğü ve ticarileşmeye yakınlık boyutları gibi farklı kriterler çerçevesinde değerlendirildi. İlk değerlendirme aşamasında 76 girişim projesi jüri karşısına çıkarak, değerlendirme kuruluna proje sunumlarını gerçekleştirdi. 76 girişim arasından 18 girişim, eğitimler, mentorluk programları ve yatırımcı görüşmeleri ile desteklenmeye hak kazandı.



6 GİRİŞİM PROJESİNE TOPLAM 800 BİN LİRA ÖDÜL

İGA Hub Girişimcilik Programı kapsamında 18 girişime tam donanımlı çalışma ortamı, İTÜ Çekirdek girişimcilik eğitimleri, İGA yöneticilerinden mentorluk, İGA - İTÜ ARI Teknokent'in iş ağı, yatırımcı buluşmaları ile perks ve prototipleme laboratuvarı destekleri verildi. Big Bang Start-Up Challenge final sahnesine çıkan 6 girişim projesi toplam 800 bin TL İGA ödülü, eğitim, mentorluk ve ücretsiz ofis kullanımı gibi ek faydalara da hak kazandı.