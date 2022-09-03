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Giriş Tarihi: 3.9.2022 11:19 Son Güncelleme: 3.9.2022 11:20

İGA İstanbul Havalimanı bölgesel havalimanlarını ağırladı

İGA İstanbul Havalimanı öncülüğünde gerçekleştirilen İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği' nde Avrupa'daki 24 bölgesel havalimanının temsilcisi İstanbul'da ağırlandı. Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkililerinin de katıldığı etkinlikte Türkiye ve İstanbul'un turizm sektörü için önemine değinildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA İstanbul Havalimanı bölgesel havalimanlarını ağırladı

İGA İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada havalimanlarının koranavirüs salgınına küçülme ile cevap verdiği ve personel sayısını azalttığını ifade ederek, İGA İstanbul Havalimanı'nın ise farklı bir yol izleyerek geleceğe yatırım yapmaya devam ettiğinin altını çizdi. Khan, şu anda 300 destinasyona uçuş imkânı sunan ve 71 havayoluna hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı'nın 2021 yılında 11 yeni havayolu ve 26 yeni rotayı bünyesine çektiğini vurguladı.

İŞBİRLİĞİ ARTTIRILMALI

Salgın sonrası toparlanma eğilimine giren havacılık sektöründe tüm paydaşlar arasında yeni iş birliği düzeyinin artması gerekliliğine dikkat çekilen İstanbul Bölgesel Havalimanları Etkinliği' nde, bölgesel havalimanları için hedef listesinde uzun mesafeli rotalara sahip olmak yerine, küresel aktarma merkezleri ve bölgesel havalimanları arasında iş birliği yapılması konusu masaya yatırıldı. Etkinlikte ayrıca finansal sürdürülebilirliği desteklemek için havacılık sektöründe yeni ortaklık ve iş birliği biçimlerine ihtiyaç olduğu çağrısı yapılırken, rota geliştirmenin her zamankinden daha önemli hâle geldiğine dikkat çekildi.

THY YENİ ROTALARA ÇALIŞIYOR

Etkinlik kapsamında THY ve TGA tarafından Türkiye ve İstanbul'un turizm piyasası için önemine değinilirken THY'nin önümüzdeki dönemlerde direkt uçuş başlatma potansiyeli olan yeni noktalarla ilgili çalışmaları değerlendireceği de ifade edildi. Ayrıca Avrupa'da 100'den fazla uçuş noktası varış noktası bulunan THY'nin Avrupa'daki yeni uçuş noktalalarından uzun mesafeli ağını büyütmek için İGA İstanbul Havalimanı üzerinden transferi artırması gerektiği vurgusu yapıldı.İstanbul'a ve Avrupa'daki çok fazla gidilmemiş olan destinasyonlara turizmi yönlendirmenin Türkiye adına çok önemli olduğuna vurgu yapılan etkinlikte THY ile birlikte İGA'nın Avrupa'da yeni rotaların açılmasına yardımcı olacağına dikkat çekildi.

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İGA İstanbul Havalimanı bölgesel havalimanlarını ağırladı
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