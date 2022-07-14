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Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:50 Son Güncelleme: 14.7.2022 11:06

İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi ikinci havalimanı oldu

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi'nin okuyucularının oyları ile belirlediği 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinde 94.06 puanla ikinci sırada yer aldı. İGA, ilk sırada yer alan Singapur'daki Changi Havalimanı ile olan puan farkını geçen yıla göre daha azalttı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi ikinci havalimanı oldu

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı, Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure Dergisi'nin her yıl düzenlediği 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinde 94.06 puanla ikinci sırada yer aldı.

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen ankette ilk sırada yer alan Singapur'daki Changi Havalimanı ile olan puan farkını geçen yıla göre daha da azaltan İGA İstanbul Havalimanı, Hamad, Dubai, Incheon, Hong Kong, Zürih, Abu Dhabi, Haneda, ve Kopenhag gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı.

BAŞLI BAŞINA BİR VARIŞ NOKTASI

25 Ekim 2021 tarihinde başlayan oylama 28 Şubat 2022'de sona ererken İGA İstanbul Havalimanı'nın dergi okuyucularından aldığı 94.06 puanla oy oranını geçen yıla göre daha da artırdığı dikkat çekti. İGA İstanbul Havalimanı için bir okuyucu "İstanbul Havalimanı, başlı başına bir varış noktası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi hissetmiyorsunuz" açıklamasında bulundu. Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

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İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi ikinci havalimanı oldu
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