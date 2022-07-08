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Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:13 Son Güncelleme: 8.7.2022 11:24

İGA İstanbul Havalimanı rekora uçuyor

İGA İstanbul Havalimanı’nı açılışından bu yana günlük gerçekleşen uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekora ulaşılıyor. İstanbul Havalimanı’nda bugün gerçekleşecek olan 1422 uçuş ile toplamda yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA İstanbul Havalimanı rekora uçuyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na akın etti. Yerli ve yabancı yolcular terminale girişte yapılan güvenlik kontrollerinin ardından bilet ve bagaj işlemleri için sıraya girdi.

Havalimanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İGA tüm önlemleri alırken, yolcu yoğunluğunun yaşanacağı pasaport kontrol ve bagaj kontrol noktalarına ise personel takviyesi yapıldı. Yaz sezonunun yoğunluğu ve bayram tatiline çıkanların etkisiyle birlikte havalimanı tarihinin en yoğun gününü dün yaşadı.

TARİHİ REKOR

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında günlük bin 355 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanlarının sıralandığı listede ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilmesi beklenen bin 422 uçuş ile 230 bine yakın yolcu seyahat etmesi bekleniyor.

Bu rakamlar resmi açılışı 29 Ekim 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve 6 Nisan 2019'dan itibaren ise tam kapasite hizmete vermeye başlayan İGA İstanbul Havalimanı'ndaki bugüne kadarki en yüksek uçuş ve yolcu rakamları olacak.

BİLETİMİZİ ERKEN ALDIK SIKINTI OLMADI

Ailesi ile birlikte Malatya'ya giden Cebrail Alabay; "Her sene bayramda gidip kurbanımızı orada kesiyoruz. Çocuklarımızı anne babamızı ziyaret ediyoruz. Gidiş tarihimiz belli olduğu için 3 ay öncesinden aldım sıkıntı olmadı." dedi. Eşi ve oğlu ile birlikte Antalya'ya giden Güven Sipahi ise; "Beş günlük bir tatil için gidiyoruz. İki sen önce aldığımız bir tatildi. Biletlerimizi önceden aldığımız için sıkıntı olmadı" diye konuştu.

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İGA İstanbul Havalimanı rekora uçuyor
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