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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:15 Son Güncelleme: 15.7.2022 11:27

İGA İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında İGA İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik düzenleniyor.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İGA İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi

İlk olarak terminalin giden katında oluşturulan özel alanda 'Türkiye Aşkına' temasıyla açılan fotoğraf sergisinde darbe girişimi ve sonrasındaki olayları anlatan 24 fotoğrafa yer verildi.

Sergi alanında ayrıca darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların o gece kullandıkları eşyalara sergileniyor. 21 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek serginin dışında İGA İstanbul Havalimanı'ndaki LED ekranlarda ise 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında terminalin farklı noktalarında yerleştirilen LED ekranlarda gün boyu 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Demokrasi ve Milli birlik Günü" kapsamında İstanbul Havalimanı'nın gelen yolcu katında düzenlenen sergide de 6 yıl önce hafızalara kazınan fotoğraflar yer veriliyor.

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İGA İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi
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