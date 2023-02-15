İGA İstanbul Havalimanı’ndan arama kurtarma ekiplerine teşekkür

Son yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak adına ülkemiz için seferber olan, dünyanın farklı bölgelerinden gelen arama kurtarma ekipleri, afet bölgelerinde var gücüyle çalışırken; göstermiş olduları insanüstü çaba ile enkaz altındaki vatandaşlara ve sevenlere umut oldu.

10 ili etkileyen asrın felaketinde yurt dışından arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler görevlerini tamamlamalarının ardından ise ülkelerine dönmeye başladı. İGA İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönen arama kurtarma ekiplerine teşekkür amacıyla dijital bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte 15 dilde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtıldı.

Bununla beraber arama kurtarma ekipleri İGA Lounge'da özel olarak ağırlanırken, alanda oluşturulan özel bölgede hatıra defterine mesajlarını yazdı. İGA Buggy ile uçak kapılarına kadar götürülen ekiplere hatıra olarak nazar boncuğu ve üzerinde "teşekkürler" yazan kupa hediye edildi.

Dünyanın dört bir yanından ülkemize yardım için gelen yabancı arama kurtarma ekipleri karşılanırken ve uğurlanırken ev sahipliği eden İGA İstanbul Havalimanı, bu süreçte uluslararası gelen yardımlar ve yardım ekipleri için de lojistik merkezi olma görevini üstlendi.