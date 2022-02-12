Haberler Yaşam Haberleri İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi: Kavuşturmayı çok seviyoruz!
Giriş Tarihi: 12.2.2022 16:38 Son Güncelleme: 12.2.2022 16:43

İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi: Kavuşturmayı çok seviyoruz!

AA
İGA’dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi: Kavuşturmayı çok seviyoruz!

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı reklam filmi yayınlandı. Reklam filmi, izleyenlerden tam not aldı...

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda çekilen reklam filminde, "Her kavuşmada ilk günkü sihirle sevenlerin gününü kutluyoruz. Biz de sizi, sevdiklerinizle kavuşturmayı çok seviyoruz." mesajı veriliyor.

Reklam filmi, geçmişten bugüne havalimanlarındaki kavuşmayı konu ediniyor.


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İGA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi: Kavuşturmayı çok seviyoruz!
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