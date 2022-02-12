İGA’dan 14 Şubat Sevgililer Günü için reklam filmi: Kavuşturmayı çok seviyoruz!

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda çekilen reklam filminde, "Her kavuşmada ilk günkü sihirle sevenlerin gününü kutluyoruz. Biz de sizi, sevdiklerinizle kavuşturmayı çok seviyoruz." mesajı veriliyor.
Reklam filmi, geçmişten bugüne havalimanlarındaki kavuşmayı konu ediniyor.
Happy Valentine's day for those who love with the same first day's magic. We love bringing you together with your loved ones.— İGA Istanbul Airport (@igairport) February 12, 2022
Her kavuşmada, ilk günkü sihirle sevenlerin gününü kutluyoruz. Biz de sizi, sevdiklerinize kavuşturmayı çok seviyoruz. #İlkGünküSihir #FirstDaysMagic pic.twitter.com/vQiupzg32B