İGA’dan Hatay’a yardım eli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İGA tarafından Hatay'da kullanılması amacıyla gönderilen araç, gereçler ve personelleri paylaştı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından deprem bölgesi Hatay'a yardım eli uzandı. İGA deprem bölgesinde kullanılmak üzere aralarında damperli kamyonlar, ekskavatörler ve vinçlerin yer aldığı 42 iş makinesi, çok amaçlı araç gereçleri gönderdi. Ayrıca, 94 personel ve 200 gönüllü de İGA tarafından bölgeye gönderildi.

İSTANBUL'DAN 6 BİN 718 PERSONEL DEPREM BÖLGELERİNE GÖNDERİLDİ

Vali Yerlikaya ayrıca, 41 uçakla 6 bin 718 personelin ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekibin Hatay başta olmak üzere deprem bölgesine sevk edildiğini açıkladı.