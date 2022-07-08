Iğdır bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Iğdır’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Iğdır bayram namazı saati" Kurban Bayramı Arefe gününde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram sabahı camilere gidecek olanlar namaz vaktini öğrenmek adına "Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.
Diyanet ile 2022 Iğdır Bayram namazı saati ve tüm detaylar;
Iğdır ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05:18'de kılınacak.
Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.
Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.