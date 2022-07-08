Haberler Yaşam Haberleri Iğdır bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Iğdır’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 00:47 Son Güncelleme: 8.7.2022 00:48

Iğdır bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Iğdır’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2022 Kurban Bayramı arefe gününde Iğdır ilimizde yaşayanlar tarafından “Iğdır bayram namazı saati” merak edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere erişmek isteyenler yoğun şekilde Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan “Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

Iğdır bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Iğdır’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Iğdır bayram namazı saati" Kurban Bayramı Arefe gününde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram sabahı camilere gidecek olanlar namaz vaktini öğrenmek adına "Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

IĞDIR'DA KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile 2022 Iğdır Bayram namazı saati ve tüm detaylar;


IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Iğdır ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05:18'de kılınacak.


2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın denk geldiği günler ise şöyle;

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı


TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.


TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.

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Iğdır bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Iğdır’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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