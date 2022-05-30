Haberler Yaşam Haberleri Iğdır emniyetinden asılsız "çocuk kaçırma" paylaşımlarına karşı uyarı
Giriş Tarihi: 30.5.2022 19:55

Iğdır emniyetinden asılsız "çocuk kaçırma" paylaşımlarına karşı uyarı

Iğdır emniyetinden asılsız çocuk kaçırma paylaşımlarına karşı uyarı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yapılan çocuk kaçırma paylaşımlarını yalanladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal mecralarda "çocuk kaçırma" iddiasıyla ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili şu bilgiye yer verildi:

"Söz konusu iddiaların yer aldığı manipülatif paylaşımlar, daha önce başka illerimizde de aynı görüntüler kullanılmak suretiyle yapılmış, paylaşım yapan şahıslara adli işlem uygulanmıştır."

Bu paylaşımların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "İlimizde de bu tür provakatör paylaşım yapan şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılacak olup halkımızın bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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Iğdır emniyetinden asılsız "çocuk kaçırma" paylaşımlarına karşı uyarı
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