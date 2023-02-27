Iğdır Üniversitesi arama kurtarma ekibi, Çinli ekiple diyaloğunu anlattı: Sizdeki bu cesaret, bu yüce gönüllülük hiçbir millette yok

İzgi, arama kurtarma çalışmalarında Çinli bir ekiple entegre olduklarını belirterek, bu profesyonel ekipte termal cihazın bulunduğunu dile getirdi.

"ÇİNLİ EKİP GELDİ VE BİZE SARILDI"

Cihazla bir binadan görüntü ve ısı aldıklarını anlatan İzgi, şöyle konuştu:

"Binanın etrafında bir analiz yaptık, nereden girebiliriz diye düşündük. Bir alan bulduk ama yan bina sıkıntılıydı, kolonlarında sıkıntı vardı. Çalışma yaptığımız binanın en ufak bir artçıda bile düşme ihtimali vardı. Çinli ekip biraz tereddüt etti, 'Biz dış güvenliğimizi almadan buraya personelimizi sokmak istemeyiz.' dediler. Biz arkadaşımla buraya kendimiz gireceğiz, bu canlıyı buradan alacağız başka yolu yok dedik. Çinlilerden yer tespitini aldık ve orada 4 saatlik çalışma sonunda bir vatandaşımızı canlı çıkardık. Çinli ekip geldi ve bize sarıldı, 'Sizdeki bu cesaret, bu yüce gönüllülük hiçbir millette yok.' dedi."