Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Berfin Çiçek, öykü yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin sanatsal üretim motivasyonlarını teşvik etmek, edebi ve kültürel çalışmalarda yazın dilinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve Türkçe'nin doğru ve etkin kullanılmasını desteklemek amacıyla "V. Gençler Arası Öykü Yarışması" düzenlendi.

İstiklâl Marşı'nın şairi Mehmet Âkif Ersoy'a ithafen ve "Asım'ın Nesli" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmada İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Berfin Çiçek, "Diclenin Akan Sesi" adlı öyküsü ile 18-25 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

"Birinci Olmanın Mutluluğunu ve Gururunu Yaşıyorum"

Berfin Çiçek, ödül töreninde yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Yarışmada birinci olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. 'Diclenin Akan Sesi' öyküsünü yazarken hissettiğim duyguları ve düşündüğüm değerleri en iyi şekilde aktarmaya çalıştım. Bu süreçte bana destek olan aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ayrıca, böyle anlamlı bir yarışmayı düzenleyerek biz gençlere kendimizi ifade etme fırsatı sunan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Gençlik ve Spor Bakanlığına şükranlarımı sunuyorum. Bu ödül, edebi çalışmalarımda bana büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Umarım, edebiyat alanında daha nice başarılı işlere imza atabilirim." dedi.