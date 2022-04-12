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Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:00 Son Güncelleme: 12.4.2022 13:04

Iğdır'da 2 besici toprağa verildi: Tarlada ölü bulunmuşlardı!

DHA
Iğdır’da 2 besici toprağa verildi: Tarlada ölü bulunmuşlardı!

Iğdır'da, tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan besiciler Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ (33), toprağa verildi...

Korkunç olay, dün Merkeze bağlı Halfeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçen kişi, Yaşar Karadağ'a ait tarlada 2 kişinin cesediyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, ölenleri beldede besicilik yapan Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara ve Karadağ'ın cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı.

Kemal Kara'nın cenazesi sabah, Yaşar Karadağ'ın cenazesi ise öğle saatlerinde belde mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Definler sırasında jandarma, mezarlıkta ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili 1 kişinin ifadesi alınırken, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Iğdır'da 2 besici toprağa verildi: Tarlada ölü bulunmuşlardı!
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