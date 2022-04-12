Iğdır’da 2 besici toprağa verildi: Tarlada ölü bulunmuşlardı!

Kemal Kara'nın cenazesi sabah, Yaşar Karadağ'ın cenazesi ise öğle saatlerinde belde mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Definler sırasında jandarma, mezarlıkta ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili 1 kişinin ifadesi alınırken, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.