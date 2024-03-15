Cumhuriyetin ilk döneminden itibaren, Türkiye'de çokça tartışmalara neden olan başörtü meselesi AK Parti yönetimi ile tarihe karıştı. Hükümetin başörtü ile ilgili kesin kararı belli iken Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü olarak görev yaparken Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak atanan Yüksel Kasım Çarman'nın atandıktan hemen sonra çıkardığı kılık kıyafet yönetmeliği tartışmalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'nın imzasının olduğu kılık kıyafet yönetmenliğindeki kadınlar için; "Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade ayakkabılar ve / veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı görev mahalinde baş daima açık saçlar düzgün taranmış ve toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır" denildi. Yönetmelik kurum içinde de huzursuzluğa neden olurken sosyal medyada paylaşılan yönetmelik vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Yönetmeliği gören vatandaşlar, Iğdır'da 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı, yorumları yaptı.