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Giriş Tarihi: 12.4.2022 11:33 Son Güncelleme: 12.4.2022 11:53

Iğdır’da cinayet kurbanları toprağa verldi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da cinayet kurbanları toprağa verldi

Iğdır’ın Halfeli Beldesinde iki kişi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. SABAH’ın ulaştığı bilgiye göre hayatını kaybedenlerin akşam saatlerinde traktör ile seyir halinde oldukları ve arkalarından açılan ateşle hayatlarını kaybetti.

Iğdır'ın Halfeti beldesi kırsalında Kemal Kara ile Yaşar Karadağ'ın silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Beldenin 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kürk bölgesinden geçen bir kişi yerde yatan 2 kişiyi gördü. Yanlarına gittiğinde silahla vurulduğu anlaşılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini gören kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden iki kişinin otopsi işlemleri ise Iğdır Devlet Hastanesinde yapıldı. Yaşar Karadağ, hastanede gerçekleşen otopsi işlemlerinin ardından Halfeli beldesinde toprağa verildi. Kemal Kara'nın ise otopsi işlemleri öğleden sonra tamamlanarak toprağa defnedildi İddiaya göre tarlada traktör üzerinde seyir halindeki Yaşar Karadağ'a ve Kemal Kara'ya arkalarından ateş açıldığı ve açılan ateşler sonucu hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

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Iğdır’da cinayet kurbanları toprağa verldi
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