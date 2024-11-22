Iğdır’da dehşet!  Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay, Yeni Mahalle'de belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, kısa bir süre önce görevden uzaklaştırılan uzman çavuş Ferdi B. (32), bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra B. ile görüşmek için buluştu. Genç kadını aracıyla Yeni Mahalle'deki boş bir araziye götüren Ferdi B., burada eşiyle konuşmaya başladı. Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre Ferdi B., yanındaki bıçakla Esra B.'ye saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan genç kadın, aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ferdi B., jandarmaya giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, Esra B.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilirken, cansız bedeni otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ferdi B.'nin askerlik görevinden kısa süre önce uzaklaştırıldığı öğrenilirken, cinayetin arka planına ilişkin detaylar araştırılıyor.