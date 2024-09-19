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Giriş Tarihi: 19.9.2024 16:12

Iğdır'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı...

Iğdır‘da dün akşam otomobille motosikletin kafa kafaya çarpması sonucunda ağır yaralanan şahıslardan biri öldü, diğerinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor...

İHA
Iğdır’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı...
Feci kaza, dün akşam 21.30 sularında Kazım Karabekir yol ayrımı olan yeni çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletten yola savrulan ve durumları ağır olan 2 kişi Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gece 01.30 sularında ağır yaralı olan Azat Anacur tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen diğer kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
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Iğdır'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı...
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