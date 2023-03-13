Iğdır’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Iğdır'da Özgür Mahallesi İskender Iğdır Caddesi'nde seyir halindeki Şahin Çakar yönetindeki motosiklet karşı yönden gelen ismi öğrenilmeyen kamyonet ile çarpıştı. Çarpma sonucunda evli iki çocuk babası 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Şahin Çakar kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kazayı görüp yolda geçen vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Şahin Çakar'ın cenazesi Iğdır devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.