Iğdır’da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 4 yaralı

TAŞ, FIRÇA SAPI, SOPALAR...

Büyüklerin araya girmesi ile iki grup barıştırılmıştı. Barıştırılan iki grup bugün Rıza Yalçın Caddesi üzerinde karşı karşıya gelince tekrar kavgaya tutuştu. Yaşanan kavgada iki grup ellerine geçirdikleri taş, fırça sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdı.