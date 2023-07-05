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Giriş Tarihi: 5.7.2023 17:45 Son Güncelleme: 5.7.2023 17:46

Iğdır'da iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 16 yaralı

Iğdır Devlet Hastanesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullandılığı kavgada 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 16 kişi yaralandı.

AA
Iğdır’da iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 16 yaralı

Aralarında husumet bulunan ailelerin mensupları, Iğdır Devlet Hastanesinde karşılaştı. Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, biri kadın iki kişi ile hastanenin özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Hastanedeki kavganın merkeze bağlı Gürpınar köyünde duyulması üzerine, burada yaşayan her iki ailenin fertleri taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga etti.

Aileler arasındaki kavgada da 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde jandarma, hastanede ise polisler güvenlik önlemleri aldı.

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Iğdır'da iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 16 yaralı
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