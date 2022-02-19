Iğdır’da kahvaltı masasında eşini bıçaklamıştı... Cani koca yakalandı

Iğdır'da 14 Kasım Mahallesi evli ve altı çocuk annesi 32 yaşındaki Güneş Bekirke, sabah kahvaltısında tartıştığı eşi 38 yaşındaki Mikail Bekirke tarafından çocuklarının önünde sırt ve omuzlarından bıçaklanarak yaralandı.

Çocuklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından altı çocuk annesi Güneş Bekirke, Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili Mikail Bekirke polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Bekirke tutuklanarak Iğdır S tipi kapalı cezaevi gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor