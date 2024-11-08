Iğdır’da Karabağ Zaferinin 4. yılı kutlandı

Azerbaycan evinde düzenlenen programa Vali yardımcısı Abdulkadir Şahin,Emniyet Müdürü Erden Sakarya,Ticaret Müdürü Mücahit Yalçın, Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır şube başkanı İlteriş Taşkınsu,Türk Devletler Topluluğu Iğdır şube başkanı İsmail Ateş, Ak Parti Merkez ilçe başkanı Muhmet Engin,Göç İdaresi Müdürü Hanefi Gürler,Türk ocakalrı Başkanı Cafer Kişi,Şehit Sağlık Sen başkanı Ayşe Gölçek,ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Iğdır Azerbaycan Dil Tarih Kültür Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Karabağ'ın kurtuluşunun Türk birliği, kardeşliği, azmi ve inancının en büyük sembollerinden biri olduğunu vurguladı. Acar, "Bu zafer yalnızca Azerbaycan ve Türkiye'nin değil, aynı zamanda Türk cihan hâkimiyeti ülküsünün çağımızdaki yansımasıdır. Bu büyük gün, ilelebet tüm Türk dünyasında 'Karabağ bizimdir.' sloganlarıyla kutlanmaya devam edecektir" dedi.

Acar konuşmasında, "Ne mutlu ki Can Azerbaycan'ın 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında kalan toprakları azat edildi. 27 Eylül'de başlayan mücadele 44 gün sürdü. Bu süreçte nasıl büyük bir kararlılıkla zafere ulaşıldığını gördük." diyerek zaferin önemini vurguladı. Acar ayrıca, "Türklüğe ve müslümanlığa yönelik saldırılara karşı kazanılan bu zafer, yalnız Azerbaycan ve Türkiye'nin değil, tüm Türk dünyasının bir zaferidir" ifadelerini kullandı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ise, "44 gün süren savaş sonucunda Azerbaycan, Ermenilerin işgali altındaki topraklarını geri aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasım'ın Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle, Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı 'Zafer Günü' olarak ilan etti. Karabağ Zaferi ile Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. Bu zafer bayramını coşkuyla kutluyor, sevinçlerimizi paylaşan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır. Zafer bayramımız kutlu olsun" dedi.

Ünsal, "Karabağ'da ikinci kez çanakkale ruhu yaşandı…ve elde edilen zafer türk milletinin kurtuluş savaşından sonra savaşa girim 100 yıl sonra kazandığı ikinci zaferdir. Karabağ Zaferi, tarihi, stratejik ve ekonomik manada birçok noktadan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin işbirliği ve kardeşliğinin, inanç ve gönül birliğinin en önemli örneklerinden biridir. Bu zafer sadece Azerbaycan açısından değil genel olarak düşünüldüğünde dünya Türklüğü açısından da oldukça önemli bir konuma sahip bulunan Karabağ Zaferi, 21'nci yüzyılın ilk çeyreğinde yeniden Çanakkale Ruhu'na benzer bir biçimde yeni bir ruhun yaşanmasını sağladı. Bu ruhun ismi Karabağ Ruhudur!.Karabağ, bizim, hepimizin 28 yıllık özlemiydi. 1. Karabağ savaşının en buhranlı dönemlerinde bir gazeteci olarak, soydaşlarımızın acılarını yüreğimizde yaşattık; kaybedilen Azerbaycan topraklarının, Hocalı soykırımının acılarını ruhumuzda hissettik. Yüreğimizde bir yara oldu.

Bizlere bu sevinci yaşatan kahraman Azerbaycan Ordusuna, cennet mekân şehitlerimize, gazilerimize teşekkür ediyoruz . Bugün bizim için bayramdır.Bugün zafer toyumuz var.Karabağ zaferimiz kutlu olsun. Bu zafer Azerbaycan'ın değil, yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda Türk dünyasının bir zaferiydi. Hamdolsun bu zafer kazanılmıştır ve bugün bu zaferin dördüncü yıl dönümünü şanla, şerefle kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından Rasim Ağazede ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Nevzat Turan'ın söylediği güzel türkülerle ve müzik dinletisi ile devam etti.