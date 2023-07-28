Iğdır’da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hazreti Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişinin Yezid''in ordusu tarafından Kerbela Çölü''nde şehit edilişinin Hicri takvime göre 1384. yılı dolayısıyla düzenlenen aşure merasiminde bir araya geldi. Matem ayı nedeniyle siyahlar giyinen binlerce kişi, Zübeyde Hanım Bulvarı''na geldi. Öğlene kadar süren programda Kerbela şehitleri için dua edildi, sinezenler okundu.

Mersiye okunduğu sırada gözyaşlarını tutamayan vatandaşlara çorba, pasta, çay, kek, su ikramlar dağıtıldı. Kentin birçok yerinde de öğle vakti yemek dağıtıldı.

Programa, Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, İl Emniyet Müdürü Dr.Oğuzhan Yonca, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz katıldı.