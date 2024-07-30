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Giriş Tarihi: 30.7.2024 11:52 Son Güncelleme: 30.7.2024 11:59

Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da, muharrem ayı aşura etkinlikleri kapsamında "Hz. Hüseyin'i anma ve matem" programı düzenlendi.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Iğdır’da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da Muharrem ayı ve Aşura nedeniyle yapılan anma etkinliklerinde Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri anıldı. Iğdır Ehli Beyt Alimleri Derneği tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılışında konuşan Ehli Beyt Alimleri Derneği Onursal Başkanı Veli Beder, Hz. Hüseyin'i anmak için bir araya geldiklerini belirtti. Beder, "Ehli Beyt dostları burada bir araya gelerek, Allah'ın emirlerine uymak ve bu emaneti yaşamak için toplandılar. Allah, vatanımızı, bayrağımızı ve canlarını feda eden güvenlik güçlerimizi korusun" dedi.

Dernek hocalarından Musa Ada, Hz. Peygamber'in "Başınızı yastığa koyduğunuzda Müslüman kardeşlerinizi düşünün" sözünü hatırlatarak, "La İlahe İllallah diyorsak, o zaman tüm Müslüman kardeşlerimiz için dua edelim. İsrail'i lanetleyelim ve direnen Hamas'a, Gazze'ye selam gönderelim" şeklinde konuştu.

Etkinlik, İranlı Meddah Mehdi Resuli'nin okuduğu mersiyeler eşliğinde devam etti. Katılımcılar, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için gözyaşı dökerek sinelerine vurarak anma törenini gerçekleştirdi ve İsrail'i lanetledi.

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Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
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