Iğdır’da köy yolunda motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kabetti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Ağabey köyü yol üzerinde sabah saatlerinde karşıdan gelen ticari otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpma sonucunda motosiklet üzerinde olan teyze çocukları Ali Alçiçek (26) ve Alişan Taşdemir (22) savrularak yola düştüler.

Kazayı görüp yolda geçen vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Tuzluca ilçesi Gaziler köyünde yaşayan teyze çocukları Ali Alçiçek (26) ve Alişan Taşdemir'in (22) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı