Iğdır’da Mavi Dil alarmı

Karakoyunlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Bekiranlı Köyünde bir işletmede mavi dil hastalığının tespit edildiği ve hastalığı çıktığı köyün 10 kilometrelik çevre alnında bulunan 4 köyün karantina altına alındığını duyurdu. Ayrıca merkeze bağlı 9 köyde ise gözetim kararı verildi. Gözetim kararı Aralık ilçesinde ki bazı köyler içinde başlatıldı. Hastalığın çıkması ile birlikte harekete geçen ekipler karantinaya alınan köylere hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı. Bu sırada ilde görevli veterinerler ise başlattıkları aşılama çalışmalarına hız verdi.