Iğdır’da Mavi Dil alarmı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde hayvanlarda görülen ve hayvanlar için ölümcül sonuçlara yol açabilen 'mavi dil' hastalığı görüldü. İlçe tarım ve Gıda Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tespit sonrası ilçöede bulunan bir çok köy karantina altına alındı.
Karakoyunlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Bekiranlı Köyünde bir işletmede mavi dil hastalığının tespit edildiği ve hastalığı çıktığı köyün 10 kilometrelik çevre alnında bulunan 4 köyün karantina altına alındığını duyurdu. Ayrıca merkeze bağlı 9 köyde ise gözetim kararı verildi. Gözetim kararı Aralık ilçesinde ki bazı köyler içinde başlatıldı. Hastalığın çıkması ile birlikte harekete geçen ekipler karantinaya alınan köylere hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı. Bu sırada ilde görevli veterinerler ise başlattıkları aşılama çalışmalarına hız verdi.