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Giriş Tarihi: 23.3.2022 14:57 Son Güncelleme: 23.3.2022 15:17

Iğdır’da Mavi Dil alarmı

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da Mavi Dil alarmı

Iğdır’da hayvanlar için ölümcül olan ancak insanlara bulaşmaya mavi dil hastalığı tespit edildi. Koyunlarda tespit edilen hastalıkla ilgili karantina ve gözetleme kararları alındı. Aşılama çalışmalarına başlayan veterinerler, 7 bin koyunun aşılandığı öğrenildi.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde hayvanlarda görülen ve hayvanlar için ölümcül sonuçlara yol açabilen 'mavi dil' hastalığı görüldü. İlçe tarım ve Gıda Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tespit sonrası ilçöede bulunan bir çok köy karantina altına alındı.

Karakoyunlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Bekiranlı Köyünde bir işletmede mavi dil hastalığının tespit edildiği ve hastalığı çıktığı köyün 10 kilometrelik çevre alnında bulunan 4 köyün karantina altına alındığını duyurdu. Ayrıca merkeze bağlı 9 köyde ise gözetim kararı verildi. Gözetim kararı Aralık ilçesinde ki bazı köyler içinde başlatıldı. Hastalığın çıkması ile birlikte harekete geçen ekipler karantinaya alınan köylere hayvan giriş ve çıkışları tamamen yasaklandı. Bu sırada ilde görevli veterinerler ise başlattıkları aşılama çalışmalarına hız verdi.

Alınan bilgilere göre aşılanan hayvan sıyışı 7 bini geçerken, incelemelerinde devam ettiği öğrenildi. Bölgenin sulak olmasından dolayı ise insanlara bulaşıcılığı olmadığı da açıklandı.

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Iğdır’da Mavi Dil alarmı
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