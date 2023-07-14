Iğdır’da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Iğdır'da Haydar Aliyev Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Metehan K. yönetimindeki otomobil aynı yönde seyir halinde bisiklet kullanan 21 yaşındaki Olcay Mizira'ya çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mizira yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hasar gören araç ve bisikletin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.