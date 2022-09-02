Haberler Yaşam Haberleri Düğünü basıp ateş açtılar: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 2.9.2022 03:10 Son Güncelleme: 2.9.2022 03:16

Düğünü basıp ateş açtılar: 1 ölü, 4 yaralı

Iğdır’da aralarında husumet bulunan kişilerin katıldığı düğünü basan 4 kardeş, pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı, 1 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Taraflar arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için jandarma olayın meydana geldiği köyde, polis de hastanede geniş güvenlik önlemi aldı

DHA
Düğünü basıp ateş açtılar: 1 ölü, 4 yaralı

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde iddiaya göre S.K. (35) ve 3 kardeşi, 3 gün önce Aras ailesine mensup kişilerle kavga etti. Taraflar arasında husumet oluşurken, S.K. ve beraberinde 3 kardeşi, ellerinde pompalı tüfek ve tabancalarla, köyde düzenlenen düğünü basarak, burada bulanan Aras ailesinin üzerine ateş açtı. Silahlı saldırı nedeniyle düğüne katılan panik ve korku içerisinde kaçışırken, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Sait Aras (56), Musa Aras (44), Gökhan Aydın (32), Ramazan Aras (26) ve Gökçe Aydın (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma köyde önlem alırken, Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Aras, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralı ise Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KÖYDE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Saldırıdan sonra kaçan 4 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Bu arada taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise yaralıların bulunduğu Iğdır Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere promosyon müjdesi: Başvuru süresi uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
KYK yurt sonuçları TIKLA SORGULA | 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 ile ikinci tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? YKS ek tercih tarihlerine geri sayım!
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
CHP medyasında teröriste ağıt! Halk TV’de PKK’lı terörist için başsağlığı
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
Son Dakika: Ünlü şarkıcı Gülşen'den flaş hamle! Gülşen, 3 isim hakkında 1 ay konuşma yasağı aldırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünü basıp ateş açtılar: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA